Нью-Дели, 20 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Производители фильмов, сериалов и анимационных работ из России представят более 30 проектов на международном кинорынке Film Bazaar, который пройдёт в индийском штате Гоа. Об этом рассказала гендиректор «Роскино» Инна Шалыто агентству ТАСС.

(сс) geralt Кинофестиваль

Деловая выставка-ярмарка Film Bazaar открывается 21 ноября. Кинорынок проводится в рамках Международного кинофестиваля в Индии.

Глава «Роскино» рассказала, что на Film Bazaar будет представлено более 30 отечественных проектов. Шалыто отметила, что более трети проектов составят фильмы и сериалы.

Она объяснила интерес к анимационной продукции ростом аудитории детских каналов в Индии и других странах региона. Шалыто добавила, что участие в Film Bazaar станет новым этапом в развитии российско-азиатских отношений в сфере кинематографа.

Международный кинофестиваль в Индии является одним из крупнейших и старейших (основан в 1952 году) кинофестивалей Азии. В 2022 году смотр откроется 20 ноября фильмом «Альма и Оскар» австрийского режиссера Дитера Бернера.