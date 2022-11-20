Москва, 20 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. На следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в Москве, будет участвовать в саммите ОДКБ в Ереване и примет участие в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту. Об этом 20 ноября сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Путин на следующей неделе: в Москве проведет переговоры с президентом Кубы, в Ереване будет участвовать в саммите ОДКБ, примет участие в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, он указал, что также глава Российского государства поздравит с профессиональным праздником работников налоговых органов РФ и в его графике будет множество других событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) стало известно, что доверие президенту Владимиру Путину выразили 76% жителей России.