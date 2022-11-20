Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС

Вена, , 15:01 — REGNUM С призывом о немедленном прекращении обстрелов Запорожской АЭС выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом 20 ноября говорится в его заявлении на сайте МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

«Новости от нашей команды (экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС — ред.) вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо», — говорится в сообщении главы МАГАТЭ.

Также Гросси уточнил, что те, кто стоят за этими обстрелами должны «немедленно прекратить» таковые, так как они в этом случае «играют с огнём».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись очередного обстрела киевскими нацистами территории Запорожской АЭС.