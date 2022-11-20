Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС
Вена,
20 ноября 2022, 15:01 — REGNUM С призывом о немедленном прекращении обстрелов Запорожской АЭС выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом 20 ноября говорится в его заявлении на сайте МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси
IAEA Imagebank
«Новости от нашей команды (экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС — ред.) вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо», — говорится в сообщении главы МАГАТЭ.
Также Гросси уточнил, что те, кто стоят за этими обстрелами должны «немедленно прекратить» таковые, так как они в этом случае «играют с огнём».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись очередного обстрела киевскими нацистами территории Запорожской АЭС.
История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.