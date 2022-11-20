Тюмень, 20 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Тюмени простились с бойцом частной военной компании «Вагнер», погибшим во время специальной военной операции, Василием Васильевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Куминской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Василий окончил Куминскую среднюю школу. Учителя вспоминают его весёлым, общительным парнем, спортсменом, активистом, надёжным товарищем. В свободное время активно занимался брейк-дансом и единоборствами. Ещё в школе Василий получил звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою.

После школы Василия Васильева призвали в армию. Срочную военную службу он проходил в Темрюке в частях морской пехоты. Во время прохождения службы состоял на должности стрелка — помощника гранатомётчика десантно-штурмовой роты. Близкие отмечают, что Василий гордился званием морского пехотинца и в 2015 году подписал контракт на военную службу.

Далее Василий служил в горячих точках. Участвовал в боевых походах на кораблях, выполнял задачи по сопровождению опасных грузов морским транспортом в составе подразделений, а также занимался антитеррористической деятельностью в Аравийском и Средиземном морях.

В 2017–2018 годах он был командирован в Сирийскую Арабскую Республику для усиления обеспечения охраны и обороны авиабазы «Хмейми», но основными задачами там являлись огневая поддержка наземных боевых операций, в том числе спасение и прикрытие пилотов, которые потерпели крушение на территориях, контролируемых террористическими организациями. С 2019 года поступил на службу в пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области. Работал на острове Шикотан. Там он получил звание прапорщика. В 2021 году был переведён в Армению для участия в миротворческом контингенте в Нагорном Карабахе. После окончания срока контракта Василий Васильев поступил в частную военную компанию «Вагнер».

Василий погиб 5 октября 2022 года при штурме города Артёмовска (Бахмут) Донецкой Народной Республики. Его похоронили в Тюмени.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Василий Васильев награждён памятным знаком Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун», знаком Министерства обороны РФ «За отличие», медалью министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» и орденом Мужества посмертно.