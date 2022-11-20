Москва, 20 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Компания «ЛАДА Спорт» — дочернее предприятие АвтоВАЗа — разрабатывает новую версию внедорожника Lada Niva. Об этом сообщает Avtograd News.

Terenwizja Тест-драйв модернизированной Lada Niva

По данным Avtograd News, новая версия может быть запущена в мелоксерийное производство под названием Niva Sport. Планируется, что эта модель будет оснащаться 90-сильным мотором объёмом 1,6 л. Сейчас эти двигатели устанавливаются на модели Lada Granta.

Также прорабатывается вариант с оснащением автомобиля 122-сильным двигателем объёмом 1,8 л. В этом случае потребуется глубокая переработка элементов ходовой части.

Отмечается, что у компании уже есть действующий прототип такого авто. В частности, он участвовал в качестве машины технической поддержки на ралли «Шëлковый путь». Выпуск внедорожника Lada Niva Sport должен начаться летом 2023 года.