Москва, , 14:44 — REGNUM Воздушно-космические сил России (ВКС) уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Об этом 20 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления киевских нацистов в районе населенного пункта Веселое Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ уничтожили высокоточным ударом цех по сборке авиадвигателей предприятия «Мотор-Сич» во временно оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье.