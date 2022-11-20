Москва, 20 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России от 20 ноября.

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Удары нанесены в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области. Уничтожены четыре артиллерийские системы М777 американского производства, ликвидировано более 10 боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 и 20 ноября боевики киевского режима обстреляли села Шебекино и Нижний Ольшанец в Белгородской области. При обстреле пострадали три человека.