Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назначило на 21 ноября выполнение манёвра, который должен вывести корабль Orion на окололунную орбиту. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Луна Алексей Колчин © ИА REGNUM

Предстоящий манёвр будет выполняться с помощью основного двигателя космического корабля. Планируется, что двигатель проработает около двух с половиной минут.

Двигатель будет запущен, когда Orion будет пролетать на высоте около 130 км от поверхности Луны. В результате манёвра корабль должен выйти на далёкую ретроградную орбиту вокруг Луны.

Двигатели космического корабля будут вновь запущены 25 ноября. Планируется, что Orion выйдет на орбиту на расстоянии 432 тыс. км от Земли, где проведёт шесть дней. Далее корабль выполнит ещё два манёвра, вновь пролетит вблизи Луны и вернётся на Землю.

Сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблём Orion стартовала 16 ноября. Этот пуск стал первой миссией в рамках американской лунной программы «Артемида». Следующим стартом по этой программе должен стать пилотируемый полёт на корабле Orion.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA запустило ракету с миссией корабля Orion на орбиту Луны