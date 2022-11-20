Москва, 20 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Видеозапись очередного провального наступления киевских нацистов на сватовском направлении опубликовал 20 ноября телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На выложенных в интернет снятых с беспилотника кадрах запечатлено, как российская артиллерия накрывает плотным точным огнём группу наступающих на бронетехнике боевиков ВСУ.

«Накануне бойцы группировки «Отважных» уничтожили очередную бронегруппу [киевских] боевиков, предпринявших попытку прорыва Сватово-Кременного оборонительного рубежа. Огнем артиллерии противник был разбит», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак рассказал, что в данный момент режим Киева готовит наступление боевиков ВСУ на российский Крым.