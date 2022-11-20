Белград, 20 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Если правительство Косово решит применить силу для введения спорных мер о замене сербских автомобильных номеров, то в регионе возникнет резкое обострение ситуации, заявил президент Сербии Александр Вучич 20 ноября.

Predsednik.rs Александр Вучич

С 21 ноября в Косово должны начать штрафовать водителей, не заменивших выданные Сербией автомобильные номера. В этот же день в Брюсселе должны состояться переговоры Белграда и Приштины. Накануне переговоров Вучич предупредил, что, если косовоалбанские власти решат силой внедрить это решение, то сторонам не удастся избежать конфликта.

«Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет «пекло (ад) на земле»… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы — защищать свои очаги», — цитирует президента Сербии РИА Новости.

Ранее в Приштине приняли решение запретить использование на территории Косово и Метохии автомобильных номеров Республики Сербии с 1 ноября. До 21 ноября нарушающие эти требования водители могли получить предупреждение, после этой даты — штраф в размере около 150 евро.