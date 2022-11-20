Грозный, 20 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Видеозапись очередного обстрела киевскими нацистами территории Запорожской АЭС опубликовал 20 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Запорожская АЭС

На выложенных в интернет кадрах запечатлены удары артиллерии киевских нацистов по территории атомной станции.

«В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, [киевские] боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе», — написал он в своём сообщении.

Также Кадыров уточнил, что получил видеозапись этого обстрела ВСУ ЗАЭС от командира ОМОН «Ахмат» Управления Росгвардии по Чечне Анзора Бисаева.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне опасным назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов требование МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву.