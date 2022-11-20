Астана, 20 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Во время проведения внеочередных выборов президента Казахстана 20 ноября в стране наблюдается стабильная обстановка. Об этом 20 ноября заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жандос Мураталиев в эфире государственного канала «Казахстан».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная», — сказал он.

Также Мураталиев уточнил, что сотрудники правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка во всём Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в сложившихся на сегодняшний день условиях республике необходимо проводить многовекторную политику.