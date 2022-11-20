Белгород, 20 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле боевиками киевского режима села Нижний Ольшанец выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела ВСУ

Ранее Гладков рассказал, что при обстреле пострадала одна женщина. Позже число пострадавших выросло до двух — женщина и мужчина доставлены в больницу с осколочными ранениями.

В результате обстрела повреждено 10 частных домовладений. В частности, говорится о выбитых окнах и повреждённых крышах.