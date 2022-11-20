Вашингтон, 20 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима потеряли в ходе конфликта на территории б. УССР убитыми свыше 100 тысяч человек. Об этом 20 ноября заявил полковник Вооружённых сил (ВС) США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб

По словам американского военного в отставке, в данный момент президент США Джо Байден, американский госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители правящей элиты страны поддались массовому замешательству о якобы возможной «победе» Киева.

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) не побеждают. <…> Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. <…> Это безумие», — сказал он.

Также Макгрегор уточнил, что Россию нельзя запугать и заставить подчиниться, и ранее призывавший к перемирию председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли понимает это, в отличие от остальных представителей Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Эндрю Наполитано заявил, что только в случае, если США прекратят поставлять оружием боевикам ВСУ, глава режима Киева В. Зеленский может согласиться на мирное разрешение конфликта на территории бывш. УССР.