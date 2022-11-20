Директор офиса главы режима Киева заявил о подготовке атаки ВСУ на Крым

Киев, , 12:40 — REGNUM В данный момент режим Киева готовит наступление боевиков ВСУ на российский Крым. Об этом рассказал директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак в ходе своего выступления на форуме в Галифаксе (Канада), его слова 20 ноября приводит американское издание Politico.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я уверен, что военная кампания по возвращению (так в Киеве называют попытку захвата российского Крмы — прим. ред.) Крыма состоится», — сказал он.

При этом Ермак не уточнил сроков начала такого наступления вооружённых формирований киевского террористического режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак опроверг заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что Россия якобы предлагала «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться».