В Киеве заявили о подготовке наступления киевских боевиков на Крым
Директор офиса главы режима Киева заявил о подготовке атаки ВСУ на Крым
Киев,
20 ноября 2022, 12:40 — REGNUM В данный момент режим Киева готовит наступление боевиков ВСУ на российский Крым. Об этом рассказал директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак в ходе своего выступления на форуме в Галифаксе (Канада), его слова 20 ноября приводит американское издание Politico.
Киевский режим
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Я уверен, что военная кампания по возвращению (так в Киеве называют попытку захвата российского Крмы — прим. ред.) Крыма состоится», — сказал он.
При этом Ермак не уточнил сроков начала такого наступления вооружённых формирований киевского террористического режима.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак опроверг заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что Россия якобы предлагала «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться».
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.