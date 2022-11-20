Киев, 20 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В данный момент режим Киева готовит наступление боевиков ВСУ на российский Крым. Об этом рассказал директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак в ходе своего выступления на форуме в Галифаксе (Канада), его слова 20 ноября приводит американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Я уверен, что военная кампания по возвращению (так в Киеве называют попытку захвата российского Крыма. — Прим. ред.) Крыма состоится», — сказал он.

При этом Ермак не уточнил сроков начала такого наступления вооружённых формирований киевского террористического режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак опроверг заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что Россия якобы предлагала «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться».