Москва, 20 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Москве предстоящей зимой будут работать около 1,4 тыс. различных катков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каток

«Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству объектов зимней инфраструктуры. В Москве будут работать 1176 катков с естественным покрытием и 215 — с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тыс. квадратных метров. В том числе откроются катки на Чистых и Патриарших прудах.

По его словам, уже стартовали работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках. Катки откроются в каждом административном округе.

Как уточнил Бирюков, на всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания.