Москва, 20 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Видеозапись строительства противотанковых заграждений в зоне специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР опубликовало 20 ноября Минобороны России.

mil.ru Призывники. Москва. ВС РФ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как военные инженеры Центрального военного округа возводят противотанковые заграждения в зоне спецоперации, предназначенные для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники врага.

«Военные инженеры оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами, а также скрытыми укрепленными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары, что позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такие фортификационные сооружения эффективно затрудняют продвижение вражеской бронетехники и личного состава, заставляя его совершать марши в неразведанной местности и вовлекая в выгодные районы огневого воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал The American Conservative написал, что заявления главы киевского режима В. Зеленского о непричастности Киева к падению ракеты в Польше являются ложью, так как он не мог не знать о принадлежности этого боеприпаса.