Херсон, , 12:26 — REGNUM Особый порядок выезда спецтехники за пределы Херсонской области распространяется только на грузовые автомобили с технологическим оборудованием или сельскохозяйственной техникой в фурах и на тралах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Владимир Сальдо khogov.ru

Ранее было выпущено распоряжение, запрещающее вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования за пределы Херсонской области. Транспортники попросили врио главы региона дать разъяснения в связи с этим распоряжением.

Сальдо объяснил, что оформление специальных пропусков потребуется только для грузовых автомобилей с технологическим оборудованием или сельскохозяйственной техникой в фурах и на тралах. Грузовики с другими видами грузов и транзитный транспорт может границы области в прежнем режиме.

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