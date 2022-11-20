ТАС: Зеленский не мог не знать о принадлежности упавшей в Польше ракеты

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Заявления главы киевского режима В. Зеленского о непричастности Киева к падению ракеты в Польше являются ложью, так как он не мог не знать о принадлежности этого боеприпаса. Об этом 20 ноября пишет американский журнал The American Conservative (ТАС).

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невозможно представить, чтобы лидер страны, находящейся в состоянии войны, не получил от своего командования на поле боя информацию о траектории полёта пограничной ракеты противовоздушной обороны примерно в то же время, когда он и его правительство делали заявления о срочности введения НАТО коллективной обороны», — говорится в публикации.

Также указывается, что в этот же период большое количество людей призывало к прямой войне между Россией и США и это было сделано ради мелких интересов Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Европарламента, лидер французской ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что страны Запада не хотят выслушивать новые требования Зеленского после его лжи о ракетном ударе по Польше.