Краснодар, , 12:10 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с появлением сообщений о махинациях с земельными участками в Краснодарском крае, приводящих к разорению местных аграриев. 20 ноября об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Поле Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Информация о действиях мошенников была раскрыта в сюжете, вышедшем на федеральном телеканале. В нём говорилось, что местный бизнесмен в сговоре с бывшим депутатом реализует мошеннические схемы благодаря связям с местными судьями.

«Бизнесмен заключал договоры, а после через суд добивался остановки контрагентов и, как следствие, полного банкротства фирм», — объяснили в СК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю начать процессуальную проверку по данному факту. Данные по итогам проверки будут представлены в центральный аппарат ведомства.