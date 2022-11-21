21 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге открылся панорамный «Каток у моря» в «Севкабель Порту», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Каток расположен на берегу залива территории культурного центра «Севкабель Порт» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Каток у моря» в «Севкабель Порту» работает уже пятый год. В этом году площадь катка составляет 2 200 квадратных метров, одновременно на льду могут комфортно находится до 280 человек. Со льда открывается вид на залив и Вантовый мост. Ледовую арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные Севкабель Порта и Барной линии. В центре катка уже по традиции расположился волшебный лес и праздничные декорации.

Для посетителей работают тёплые раздевалки, где можно переобуться и согреться Дарья Драй © ИА REGNUM

Для гостей катка работает тёплая раздевалка с гардеробом, бесплатной камерой хранения и медпунктом. Также работает пункт проката коньков, в наличии размеры от 25 до 46. Арендовать коньки можно за 480 рублей, заточить свои за 300 рублей.

Сотрудники проката коньков Дарья Драй © ИА REGNUM

В наличии коньки от 25 до 46 размера. Арендовать коньки можно за 480 рублей Дарья Драй © ИА REGNUM

Ассортимент коньков Дарья Драй © ИА REGNUM

Сеансы проходят каждые полтора часа с 11 до 22:30. Билет можно приобрести онлайн или в кассе катка, стоимость от 300 рублей. Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.

Ледовую арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные Севкабель Порта и Барной линии Дарья Драй © ИА REGNUM

Сеансы на катке проходят каждые полтора часа с 11 до 22:30 Дарья Драй © ИА REGNUM

Помощники фигуриста — белые медведи для взрослых, которые не совсем уверенно стоят на коньках Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители катаются на территории катка %22Каток у моря%22 в культурном центре %22Севкабель Порт%22 Дарья Драй © ИА REGNUM

Площадка «Катка у моря»

2200 квадратных метров Дарья Драй © ИА REGNUM

Каток комфортно размещает до 280 человек за один сеанс Дарья Драй © ИА REGNUM

В центре катка уже по традиции расположился волшебный лес и праздничные декорации Дарья Драй © ИА REGNUM

«Каток у моря» в культурном центре «Севкабель Порт» Дарья Драй © ИА REGNUM