Анкара, , 12:00 — REGNUM В ходе проведения новой операции «Коготь-меч» Военно-воздушные силы (ВВС) Турции 20 ноября не входили в воздушное пространство Сирии. Об этом 20 ноября сообщает телеканал CNN Türk.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что турецкие ВВС пользовались воздушным пространством Сирии в ходе новой операции при нанесении ударов по регионам Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик на севере Сирии и Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецком минобороны заявили, что в соответствии с правом на самооборону согласно Уставу ООН проводилась турецкими военными воздушная операция «Коготь-меч» против формирований курдов на севере Сирии и Ирака.