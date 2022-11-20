Анкара, 20 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В ходе проведения новой операции «Коготь-меч» военно-воздушные силы (ВВС) Турции 20 ноября не входили в воздушное пространство Сирии. Об этом 20 ноября сообщает телеканал CNN Türk.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что турецкие ВВС пользовались воздушным пространством Сирии в ходе новой операции при нанесении ударов по регионам Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик на севере Сирии и Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецком минобороны заявили, что в соответствии с правом на самооборону, согласно Уставу ООН, турецкими военными проводилась воздушная операция «Коготь-меч» против формирований курдов на севере Сирии и Ирака.