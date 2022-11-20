Каир, 20 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Египте выросло до 12. Об этом сообщает газета al-Masry al-Youm.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло утром 20 ноября на трассе между городами Рас-Гариб и Заафарана. Принадлежащий частной компании пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате столкновении погибли 12 человек. Ещё 30 получили ранения различной степени тяжести.