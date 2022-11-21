Красноярск, 21 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В трёх школах Красноярска, благодаря национальному проекту «Образование», дети с ограниченными возможностями здоровья теперь обучаются шить, готовить, мастерить из дерева, лепить из глины и программировать роботов. По федеральному проекту «Доброшкола» там открыли мастерские по востребованным направлениям и мультифункциональное пространство.

Правительство Красноярского края «Доброшкола»: детей с ограниченными возможностями здоровья учат выращивать овощи и шить платья

В школе № 3 открылись три мастерские по востребованным направлениям: «Гончарное дело», «Обслуживающий труд», «Штукатурно-малярное дело». Также созданы мастерские социально-бытовой ориентировки, цветоводства и кабинет учителя-дефектолога.

В школе № 4 оборудовали мастерские столярного, швейного дела, обслуживающего труда, учебный кабинет для детей с интеллектуальными нарушениями, сенсорную комнату, кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, кабинет дополнительного образования музыкально-ритмической направленности.

«Когда поступило оборудование в учреждение, то установка оборудования, распаковка его и апробирование происходило не только какими-то мастерами. Это происходило педагогами и родителями. Для детей, конечно, это было такое новое, интересное, неизведанное. Потому что класс полностью изменился», — пояснила директор школы №4 Красноярска Марина Каменева.

По её словам, ученики с удовольствием идут на занятия, с большим интересом учатся шить, готовить, мастерить из дерева.

«Я шью всё сама. Мне иногда помогает учительница. Бывает, у меня что-то не получается и учитель помогает», — поделилась ученица Александра Маркова.

В красноярской школе № 10 для детей с нарушениями зрения создали и оформили единое мультифункциональное пространство. Оно включает кабинет информатики, зоны для лего-конструирования, робототехники, 3D-моделирования. Для слабовидящих и слепых детей приобретено специализированное оборудование: сканирующие и читающие машины, информационные панели.

Современные мастерские для детей с особенностями развития открыли благодаря федеральному проекту «Доброшкола» национального проекта «Образование». Такие классы появились ещё в двух школах Красноярска — № 3 и № 10.

Красноярский край участвует в проекте «Доброшкола» с 2020 года. За это время было оборудовано семь школ для детей с особенностями развития. С помощью современного оборудования и образовательных программ ребята получают первоначальные навыки социально-бытового обслуживания, которые в дальнейшем помогают им реализовать себя в жизни. До 2024 года планируется оснастить еще десять школ.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», школы в России оснащают современным оборудованием. Новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы и колледжи получают также новые мастерские, усиливается конкурентоспособность российской школы.