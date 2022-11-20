Астана, 20 ноября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В сложившихся на сегодняшний день условиях Казахстану необходимо проводить многовекторную политику. Об этом 20 ноября заявил журналистам президент республики Касым-Жомарт Токаев после голосования на внеочередных президентских выборах в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — сказал он.

Также Токаев уточнил, что в конце года он намерен сделать отдельное заявление по срокам парламентских выборов в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее завершения следствия по делу экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, обвиняемого в государственной измене, призвал дождаться первый президент республики Нурсултан Назарбаев.