Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Число подписчиков бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter достигло 25 млн через семь часов после восстановления учётной записи. Об этом свидетельствуют данные социальной сети.

Дональд Трамп White House

Учётная запись Трампа в Twitter была разблокирована 20 ноября 2022 года. Перед этим новый владелец социальной сети Илон Маск провёл опрос, показавший, что большинство пользователей Twitter поддерживают снятие блокировки.

На момент восстановления учётной записи число подписчиков составляло менее 1 млн, за следующие семь часов оно выросло до 25 млн. При этом сам Трамп не оставлял новых записей в Twitter после разблокировки.

Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован в январе 2021 года на фоне временного захвата Капитолия его сторонниками. На то время число подписчиков Трампа в Twitter превышало 88 млн.

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