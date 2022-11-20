Россия занимает 45-е место в мире по показателю уровня годовой инфляции

Москва, , 11:46 — REGNUM По состоянию на сентябрь 2022 года уровень годовой инфляции был наиболее высоким в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, в то время как Россия занимала в этом списке только 45-е место. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты.

Инфляция Picserver.org

Уточняется, что исследование было проведено и использованием данных национальных статистических служб 193 стран мира и в итоговую подборку попали 155 из них, которые раскрыли к середине ноября данные за сентябрь. При этом в списке представлено семь регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, а также Южная и Северная Америка.

Наиболее высокая инфляция в мире (и в Африке, к югу от Сахары) зафиксирована в Зимбабве (280,4%), далее идут Судан (107%) и Гана (37,2%0.

Вторым в мире и первым среди стран Ближнего Востока и Северной Африки по уровню инфляции стал Ливан (162,47%), за ним следуют Турция (83,5%) и Египет (15,02%).

Также третьей в мире и первой в Южной Америке по этому показателю стала Венесуэла (157,4%). Далее в регионе идут Аргентина (83%) и Суринам (41,4%).

При этом Россия в рейтинге находится на 45-м месте с уровнем годовой инфляции 13,7%, рядом с ней соседствуют Чили (13,7%) и Монголия (13,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября государственный банк SBAB, принадлежащий правительству Швеции, повысил процентную ставку по сберегательным счетам на 0,5% пункта до 2%.