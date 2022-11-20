Берлин, , 11:32 — REGNUM Правительство ФРГ должно потратить около €20 млрд, чтобы полностью обеспечить свои вооружённые силы боеприпасами. Об этом рассказала уполномоченная Бундестага (парламент Германии) по вопросам обороны Ева Хёгль в интервью газете Bild am Sonntag.

Хёгль заявила, что правительство должно выделить средства на эти цели в ближайшее время. Она не стала называть конкретных позиций, по которым наблюдается нехватка обеспечения. При этом Хёгль отметила, что прошлой зимой германские солдаты на учениях в Литве, проходящих в холодное время года, не были обеспечены теплой и водонепроницаемой униформой.

Среди других проблем Бундесвера — вооружённых сил Германии — уполномоченная по вопросам обороны выделила нехватку личного состава. Она заявила, что насчитывается около 20 тыс. вакантных должностей.