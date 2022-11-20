В США назвали способ заставить Зеленского вести переговоры с Россией

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Только в случае, если США прекратят поставлять оружием боевикам ВСУ, глава режима Киева В. Зеленский может согласиться на мирное разрешение конфликта на территории бывш. УССР. Такое мнение 20 ноября высказал ведущий подкаста Judging Freedom журналист Эндрю Наполитано в беседе с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Как отметил американский журналист, в случае, если в данный момент ведутся какие-либо переговоры между Москвой и Киевом, на них обязательно присутствует кто-то из Госдепартамента США.

«Это не может закончиться переговорами, пока Зеленский не придет к здравому смыслу. Это произойдёт, когда президент (США Джо) Байден позвонит и скажет: «Всё». Скажет: «Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей Конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться», — сказал он.

При этом Риттер согласился с Наполитано, уточнив, что при таком развитии событий эти переговоры будут похожи на капитуляцию Киева перед Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что решения, противоречащие американским национальным интересам, заставляет принимать Вашингтон Зеленский.