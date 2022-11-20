Киев, 20 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В данный момент режим воздушной тревоги объявлен на всей захваченной режимом Киева территории б. УССР. Это следует 20 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

Также воздушная тревога объявлена на временно захваченной боевиками ВСУ территории российских Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак опроверг заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что Россия якобы предлагала «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться».