Хошимин, Вьетнам, 21 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», 20 российских компаний представили свою продукцию на продовольственной выставке Vietnam Foodexpo 2022 в Хошимине (Вьетнам).

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Национальная экспозиция работает под брендом Made in Russia. Экспортеры представят зарубежным бизнес-партнерам и потребителям мясо и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, сладости, печенье, фитнес-десерты и другие товары.

«Поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции — одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества России и Вьетнама. У наших стран есть существенный потенциал для роста объемов торговли и расширения номенклатуры товаров. Сегодня на выставке Vietnam Foodexpo 2022 у бизнеса Вьетнама и других стран АТР есть возможность ближе познакомиться с российской продукцией АПК и возможностями наших компаний. Ведь, помимо выставочной экспозиции, мы запланировали более 200 b2b-встреч российских компаний с потенциальными местными партнерами», — пояснил управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Российского экспортного центра Руслан Царгуш.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» — это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

«При отборе продукции, которая будет выставляться в павильонах, экспертная комиссия учитывает специфику потребительского рынка каждой из стран и особенности продвижения на нем. Так, например, некоторым компаниям необходимо обновлять дизайн упаковок, чтобы адаптироваться к рынку, а некоторым — устанавливать конкурентоспособные цены и подбирать маркетинговые инструменты, которые будут работать в условиях того или иного рынка. Наша комиссия с операторами все это учитывает и помогает компаниям адаптироваться, чтобы участие в программе продвижения продукции АПК принесло экспортёрам максимальный результат», — подчеркнул вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.