В Киеве опровергли слова Зеленского о предложении Россией «перемирия»
В Киеве заявили, что Москва не предлагала никакого «перемирия»
Киев,
20 ноября 2022, 11:08 — REGNUM Заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что Россия якобы предлагала «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться» опроверг директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак в ходе своего выступления на форуме в Галифаксе (Канада), его слова 20 ноября приводит американское издание Politico.
Андрей Ермак
Официальное интернет-представительство главы режима Киева
По словам Ермака, российская сторона не предлагала киевскому режиму сделать такого рода «паузу».
При этом он уточнил, что преступный режим Киева всё ещё продолжает рассчитывать на то, что сможет захватить российский Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новость о неисправности поставленных режиму Киева властями ФРГ немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 вызвала 20 ноября положительную реакцию у читателей германской газеты Bild.
История вопроса
УССР с декабря 1922 и по 24 августа 1991 года была союзной республикой. До 10 августа 2012 года в законе на территории б. УССР «О языках в УССР» русский язык был одним из языков межнационального общения, который должны были знать должностные лица наравне с украинским.
16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Вопрос отделения от территорий б. УССР и возвращения в состав России жители Крыма подняли после государственного переворота и начала гражданской войны. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.