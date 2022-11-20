В Киеве заявили, что Москва не предлагала никакого «перемирия»

Киев, , 11:08 — REGNUM Заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что Россия якобы предлагала «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться» опроверг директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак в ходе своего выступления на форуме в Галифаксе (Канада), его слова 20 ноября приводит американское издание Politico.

Андрей Ермак Официальное интернет-представительство главы режима Киева

По словам Ермака, российская сторона не предлагала киевскому режиму сделать такого рода «паузу».

При этом он уточнил, что преступный режим Киева всё ещё продолжает рассчитывать на то, что сможет захватить российский Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новость о неисправности поставленных режиму Киева властями ФРГ немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 вызвала 20 ноября положительную реакцию у читателей германской газеты Bild.