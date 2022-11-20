Киев, 20 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Заявления главы режима Киева В. Зеленского о том, что Россия якобы предлагала «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться», опроверг директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак в ходе своего выступления на форуме в Галифаксе (Канада), его слова 20 ноября приводит американское издание Politico.

Официальное интернет-представительство главы режима Киева Андрей Ермак

По словам Ермака, российская сторона не предлагала киевскому режиму сделать такого рода «паузу».

При этом он уточнил, что преступный режим Киева всё ещё продолжает рассчитывать на то, что сможет захватить российский Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новость о неисправности поставленных режиму Киева властями ФРГ немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 вызвала 20 ноября положительную реакцию у читателей германской газеты Bild.