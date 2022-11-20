20 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную победу на домашнем льду. Игра состоялась в комплексе «Уралец», а соперником свердловчан стала команда «Сочи».

Матч проводился в рамках Дивизиона Харламова Континентальной хоккейной лиги. Итоговый счёт составил 8:2.

За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов, Ник Эберт, Брукс Мэйсек (дубль), Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский и Стефан Да Коста. В составе сочинцев отличились Донат Стальнов и Никита Точицкий.

«Шестая игра за 12 дней с переездами, немножко было переживание насчёт физического состояния команды. Но здорово у нас ребята — и Баранов, и Рассейкин — адреналин команде дали. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, хотя настрой был боевой, забили хорошие голы», — отметил после матча главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции (46 очков). «Сочи» с 16 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы Западной конференции.

Подробности матча — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Защитник ХК «Автомобилист» Брукс Мейсек Алексей Колчин © ИА REGNUM

Защитник ХК «Автомобилист» Брукс Мейсек и нападающий ХК «Сочи» Артём Николаев Алексей Колчин © ИА REGNUM Защитник ХК «Автомобилист» Алексей Василевский Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч КХЛ между командами «Автомобилист» — «Сочи» прошёл на арене «Уралец» в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нападающий ХК «Автомобилист» Владимир Кузнецов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Группа поддержки ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч между командами «Автомобилист» — «Сочи»проводился в рамках Дивизиона Харламова КХЛ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Опасный момент. Матч «Автомобилист» — «Сочи» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нападающий ХК «Автомобилист» Максим Рассейкин Алексей Колчин © ИА REGNUM Матч между командами «Автомобилист» — «Сочи»проводился в рамках Дивизиона Харламова КХЛ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нападающий ХК «Автомобилист» Владимир Кузнецов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Сочи» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нападающий ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста Алексей Колчин © ИА REGNUM

Группа поддержки и болельщики ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игроки команды «Сочи Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Сочи» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Итоговый счёт составил 8:2 в пользу ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Болельщики ХК «Автомобилист» приветствуют игроков Алексей Колчин © ИА REGNUM