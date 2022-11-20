Курск, , 10:58 — REGNUM Около 10 тыс. жителей Курской области остаются без электричества из-за массовых обрывов линий электропередачи, сообщил 20 ноября глава региона Роман Старовойт на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Последствия ледяного дождя. Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

Обрывы линий электропередачи в Курской области произошли 19 ноября вследствие обрушившейся непогоды и ледяных дождей. Всего без электричества осталось почти 20 тыс. жителей региона.

Губернатор рассказал, что к ликвидации последствий непогоды было привлечено более 59 аварийных бригад. Для координации работ был создан оперативный штаб. Полное устранение аварий планируется к 18:00 20 ноября.

«К сожалению, масштабы повреждений большие, в некоторых районах восстановление электроснабжения может занять продолжительное время», — подытожил Старовойт.