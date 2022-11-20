Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях Китая с США
Си Цзиньпин назвал Байдену красную линию в отношениях между Китаем с США
Пекин,
20 ноября 2022, 10:58 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на саммите «Группы двадцати» в Индонезии назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях между двумя странами. Его слова 20 ноября приводит пресс-служба китайского министерства иностранных дел.
«Глава КНР четко указал, что Тайваньский вопрос — ядро основных интересов Китая, политической основой и главной красной линией, которую никому нельзя пересекать», — говорится в сообщении.
Также указывается, что Си Цзиньпин указал на то, что защитой и страховкой отношений между Китаем и США является соблюдение Вашингтоном норм международных отношений и трех совместных коммюнике двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что более провокационными можно назвать действия Китая в Тайваньском проливе.
История вопроса
Тайвань стал независимым государством после поражения партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши китайским коммунистам во главе с Мао Цзэдуном в гражданской войне в 1949 году и закреплении на острове. До 1971 года представлял Китай в ООН, однако затем уступил это место КНР. В 1979 году США признали КНР и заключили с ним дипломатические отношения. В этом же году США принимают закон об отношениях с Тайванем, которые с этих пор развиваются «полуофициально».
С 1992 года начинает действовать «Политика одного Китая», согласно которой в мире может существовать лишь одно китайское государство. Страны, заключившие отношений с Тайванем, автоматически разрывают отношения с КНР и наоборот.
Постепенно, по мере того как материковый Китай начал набирать политическую и экономическую мощь и все громче заявлять о претензиях на Тайвань как свою неотъемлемую часть, США стали использовать остров для сдерживания КНР, поставляя вооружения и оказывая дипломатическую поддержку, проводя военные маневры и натравливая на КНР своих партнеров по НАТО. Согласно новой стратегии НАТО, Китай признан «системным вызовом» западному (американскому) господству, что привело к небывалому обострению ситуации вокруг Тайваня.