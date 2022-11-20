Си Цзиньпин назвал Байдену красную линию в отношениях между Китаем с США

Пекин, , 10:58 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на саммите «Группы двадцати» в Индонезии назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях между двумя странами. Его слова 20 ноября приводит пресс-служба китайского министерства иностранных дел.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Глава КНР четко указал, что Тайваньский вопрос — ядро основных интересов Китая, политической основой и главной красной линией, которую никому нельзя пересекать», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Си Цзиньпин указал на то, что защитой и страховкой отношений между Китаем и США является соблюдение Вашингтоном норм международных отношений и трех совместных коммюнике двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что более провокационными можно назвать действия Китая в Тайваньском проливе.