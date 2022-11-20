Париж, , 10:42 — REGNUM Страны Запада не хотят выслушивать новые требования Владимира Зеленского после его лжи о ракетном ударе по Польше. Об этом сообщил бывший депутат Европарламента, лидер французской ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Филиппо резко отреагировал на новые просьбы Зеленского о финансовой помощи киевскому режиму. Французский политик заявил, что Европа не может выполнять все требования Зеленского, так как сама впадает в нищету.

«И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!» — подчеркнул Филиппо.

Инцидент с ударом ракет по территории Польше вблизи села Пшеводов произошёл 15 ноября. Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе, жертвами которого стали два человека. Позже западные политики признали, что ракеты были выпущены киевскими силами ПВО.