Берлин, 20 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Новость о неисправности поставленных режиму Киева властями ФРГ немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 вызвала 20 ноября положительную реакцию у читателей германской газеты Bild.

Sonaz Гаубица Panzerhaubitze 2000

Большая часть пользователей увидела в этом «знак» для окончания военных действий на территории б. УССР.

«Отличная новость! Каждый дефект спасает жизни», — написал один из пользователей.

«Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на [территорию б. УССР]», — поддержал его другой читатель.

«Абсурдно, что мы вообще снабжаем преступный киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся [киевских] солдат», — отметил ещё один читатель.

«Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей», — добавил другой пользователь.

«Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира», — заключил ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон оказал Киеву в 2022 году военную помощь на более чем 3 млрд фунтов.