Всеволожск, Ленинградская область, , 10:46 — REGNUM Сотрудники 40 аварийных бригад газовых служб Ленинградской области проводят подомовой и поквартирный обход жителей Всеволожского района, оставшихся ранее без газа из-за ЧП на магистральном газопроводе. Газ в район уже вернулся, но перед включением его частным потребителям необходимо убедиться в безопасности газового оборудования, чтобы избежать происшествий в домах и квартирах. Об этом сообщил 20 ноября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора, подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе заняты 40 аварийных бригад газовых служб, дополнительные бригады направлены в район из Выборгского и Приозерского районов Ленобласти.

«В приоритете при подключении — многоквартирные дома и социальные объекты, потом — частный сектор. Территория поделена на кварталы, закреплённые за каждой бригадой. Максимально быстро будут проверены и безопасно подключены все адреса», — заверил губернатор.

Ранее Дрозденко объяснил, что подключение частных потребителей займет определенное время, так как перед пуском газа в многоквартирных домах газовым службам необходимо обход по домам и квартирам.

Напомним, взрывная разгерметизация газопровода произошла днем 19 ноября вблизи населенных пунктов Ковалёво и Бернгардовка Всеволожского района. Из-за прорыва возник мощный пожар, который вечером был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших нет. Без газа временно остались город Всеволожск и ряд населенных пунктов Всеволожского района. Котельные были запитаны по резервной схеме, отопление и горячее водоснабжение восстановлены.

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