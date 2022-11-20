Москва, 20 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В предстоящие дни в Москве и регионах европейской части России сложатся условия, благоприятные для формирования гололёдных явлений и ледяных дождей. Об этом сообщает Центр «Фобос».

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

Условия для формирования ледяных дождей создаются из-за активных балканских циклонов. 20 ноября ледяные дожди возможны в Саратовской области, к 21 ноября — в Брянской, Орловской и Калужской областях.

Далее фронт гололёдных явлений будет перемещаться с юга на север по территории Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. К утру 22 ноября он доберётся до Московской области.

Синоптики напоминают, что ледяные дожди способствуют формированию гололёдных явлений. Также они создают ледяную корку на ветвях деревьев и проводов, что угрожает падением деревьев и обрывами линий электропередачи.