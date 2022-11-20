Киев, 20 ноября 2022, 10:25 — REGNUM На данный момент на всей захваченной режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 20 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.
Также воздушная тревога объявлена на временно оккупированной боевиками ВСУ территории Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что село Нижний Ольшанец в Белгородской области было обстреляно со стороны вооруженных формирования бандеровцев.