Дипломат Орджоникидзе назвал глупостям решение ЮНЕСКО взять под защиту борщ

Нью-Йорк, США, , 10:20 — REGNUM Глупостями занимается ЮНЕСКО, которое включило борщ в список нематериального наследия, нуждающееся в срочной защите и это не делает чести этому учреждению ООН. Об этом 20 ноября заявил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Украинский борщ Own work

«Мы, конечно же, отдаем должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но если честно, убеждены, что признание его [принадлежности Киеву] со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Орджоникидзе отметил, что имеется несколько видов борща, и добавил, что, как ранее заявил один из российских дипломатов, пока Киев включает борщ в список нематериального наследия, в России его уже давно и успешно готовят в качестве питания для космонавтов.

Также российский дипломат уточнил, что считает ситуацию со включением борща в список ЮНЕСКО «просто анекдотичной».

«В своем антироссийском угаре [Киев] и Запад потеряли всякую связь с реальностью. Используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО для продвижения антироссийской повестки», — заключил Орджоникидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава киевского режима В. Зеленский заявил, что, говоря о возможности проведения переговоров с Киевом, Россия якобы не стремится к миру, а только намерена добиться «краткосрочного затишья» в военных действиях.