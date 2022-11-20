Курган, 20 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Сотрудник курганского Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова (Центр Илизарова) стал жертвой интернет-мошенников, которые использовали его имя и фотографию в роликах о якобы методе увеличения роста человека без медицинского вмешательства. Информация о злоумышленниках размещена в официальном паблике Центра Илизарова в социальной сети «ВКонтакте».

www. youtube.com/ Скриншот мошеннического ролика

«На платформе YouTube появился видеоролик о возможности увеличить рост без медицинского вмешательства. В качестве стороны, готовой поделиться за деньги информацией о том, как это сделать, был представлен сотрудник Центра Илизарова. Сообщаем вам, что НМИЦ ТО имени академика Г. А. Илизарова Минздрава России и упомянутый в ролике доктор Коваленко Павел Иванович не имеют никакого отношения к ролику на YouTube, Telegram-каналу, указанному под роликом, и к самому курсу увеличения роста», — сообщает пресс-служба Центра Илизарова.

В центре просят людей не верить вышеуказанным роликам, так как «методик по существенному увеличению роста без медицинского вмешательства не существует».

Кроме того, в медучреждении подчёркивают, что все услуги для граждан Российской Федерации оказываются центром бесплатно в рамках программ государственных гарантий, в том числе консультации и лечение.

«Помните, что вы всегда можете получить бесплатную консультацию по медицинским документам, отправленным на официальную электронную почту telemed@rncvto.ru. Доверяйте исключительно официальным каналам связи, получая информацию об услугах из первых уст», — отмечают в Центре Илизарова.