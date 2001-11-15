Анкара, 20 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции уничтожили базы террористов на севере Сирии и Ирака в результате военно-воздушной операции Pençe-Kılıç («Коготь-меч»). 20 ноября об этом сообщает информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление представителя министерства национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В министерстве заявили, что удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Сообщается, что эти площадки использовались для организации терактов против Турции. Согласно заявлению министерства, операция проводилась в соответствии с правом на самооборону, предусмотренным в 51-й статье Устава ООН.

Турция провела военно-воздушную операцию на севере Ирака и Сирии в ночь с 19 на 20 ноября. В операции было задействовано более 50 самолётов и 20 беспилотных летательных аппаратов.