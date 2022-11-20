Белгород, 20 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В данный момент в небе над Белгородской областью работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал «Жесть Белгород».

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Над областью громко. По предварительным данным, работает ПВО», — говорится в сообщении.

Также в соцсетях и телеграм-каналах очевидцы публикуют видеозаписи, на которых в небе над регионом слышны взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент мэр города Энергодара Запорожской области Александр Волга рассматривает предложение о переходе на другую, вышестоящую должность.