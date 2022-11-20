Токио, , 09:53 — REGNUM При крушении сверхлёгкого самолета в городе Бандо, который расположен на востоке Японии, погибли как минимум два человека. Об этом 20 ноября сообщает телеканал NHK.

На месте авиакатастрофы 68.mchs.gov.ru

Отмечается, что в данный момент на месте трагического инцидента работают спасатели и полицейские, ведётся выяснение обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября следовавший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за буйного пассажира.