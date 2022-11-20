Назарбаев принял участие в выборах президента Казахстана
Первый президент Казахстана проголосовал на президентских выборах в стране
Астана,
20 ноября 2022, 09:48 — REGNUM Свой голос на внеочередных президентских выборах в Казахстане отдал первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Видеозапись этого 20 ноября обнародовал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в одной из соцсетей.
Нурсултан Назарбаев
Иван Шилов © ИА REGNUM
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как первый президент Казахстана прибыл на избирательный участок в здании государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Астане.
При этом на внеочередных выборах президента Казахстана за этот пост борются шесть кандидатов, включая действующего главу республики — Касым-Жомарта Токаева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 10:00 (07:00 мск) явка на выборах президента Казахстана составила 23,37%.
История вопроса
Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана.