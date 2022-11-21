Барнаул, 21 ноября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Алтайском крае, благодаря национальному проекту «Демография», родители, у которых появился первый ребенок, могут обратиться с заявлением на получение ежемесячной выплаты. По данным министерства социальной защиты региона, по данным на 1 ноября, ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого ребенка получают 20 482 семьи.

Infanti.com.br Детское пособие

В их числе — барнаульцы Ольга и Данил Бедаревы. Молодая мама рассказала: »Спустя три месяца после рождения сына мы обратились в Многофункциональный центр, а затем и в управление социальной защиты населения по Барнаулу для оформления выплаты на первенца. Благодаря слаженной работе специалистов получили все положенные нам суммы на ребенка. Назначено было все максимально быстро. Такая финансовая помощь — ощутимая материальная поддержка от государства нашей семье».

Дилшод и Ия Пулатовы живут в Новоалтайске, у них родилась дочь Майя. »Сейчас я в декретном отпуске, и наш папа трудится один. Он — врач-уролог. Выплата на первого ребенка, которую мы получаем на Майю, хорошая помощь семьям, где растут малыши, ведь на их развитие уходит немалая часть семейного бюджета», — поделилась молодая мама.

В Славгородском районе одними из получателей выплаты стали Анна и Илья Аксамитовские из села Селекционного. Молодая мама поделилась: »О выплате на первенца узнали из социальных сетей. После рождения дочери оформили пособие и теперь ежемесячно получаем значительную для нашего бюджета сумму, которую тратим на покупку одежды и игрушек ребенку».

Дмитрий и Екатерина Стребковы живут в райцентре Советское. После рождения сына Егора молодая мама сразу же обратилась в управление социальной защиты населения за назначением социальных выплат на ребенка. Она поделилась:

«С появлением малыша расходы семейного бюджета выросли. Егор стремится к знаниям, любит разглядывать картинки в книжках, рисовать, а мы не нарадуемся на малыша и любим проводить время вместе. Нам хочется дать своему сынишке все самое лучшее: одежду, питание, обеспечить игрушками, познавательными играми. Назначение пособия в связи с рождением первого ребенка — это отличная финансовая поддержка на период, пока я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком».

Денис и Дарья Трюхань живут в райцентре Топчиха. Молодая мама рассказала:

«Поженились мы с мужем в 2020 году, жили в Барнауле в съемной квартире, когда родился Марк, решили приобрести свое жилье. Искали что-нибудь поближе к городу. Но цены на квартиры высокие, поэтому решили обживаться в Топчихе, здесь приобрели жилье под материнский капитал, это тоже очень весомая помощь семьям с детьми от нашего государства. Выплата на ребенка на этом этапе нашей жизни очень помогает, мы ее полностью тратим на Марка. Покупаем подгузники, детское питание, одежду, игрушки. Мы живем в непростое время, и если бы со стороны государства не было такой поддержки, то многим семьям было бы намного труднее в финансовом плане».

Выплаты на первенца получают Егор и Светлана Конгаровы из Бийска. В августе 2021 года у них родилась дочь Саяна. Молодая мама рассказала: »Нашей доченьке стараемся дать все самое лучшее, включая развивающие игрушки. Раз в неделю ходим в бассейн. Выплату получаем второй год, при оформлении никаких сложностей не возникло».

В августе 2022 года у Татьяны и Данила Солькиных из райцентра Зональное родился сын Тимофей. Молодая мама рассказала: »Мы с мужем — студенты. Я учусь в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса, Данил — в Бийском промышленно-технологическом колледже. Сейчас я в академическом декретном отпуске, ухаживаю за сыном, муж работает. Он не боится никаких трудностей, старается подработать после учебы в вечернее время. Когда государство поддерживает семьи с детьми, это дает нам почувствовать, что мы под надежной защитой и способны дать ребенку все, что ему нужно для роста и успешного развития».

«Президент всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании Федеральному Собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые выплаты на первенцев и так далее. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас», — отметил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Демография», с 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый ребенок. Сумма маткапитала ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.

Материнский капитал можно, в частности, использовать для улучшения семейных жилищных условий. Если в семье есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, даже если он первенец, можно взять ипотеку по льготной ставке 6% годовых на весь срок действия кредитного договора.